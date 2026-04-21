Lotería suspende Lotto y Pega 3 tras fallo de la Corte Suprema

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció el cese de la comercialización de los productos de lotería instantánea y lotería electrónica, incluyendo Lotto y Pega 3, en cumplimiento de un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a la resolución emitida el 13 de abril de 2026, mediante la cual “se declaró la nulidad de la Adenda No. 5 de 24 de febrero de 2023 al Contrato No. 2013(9)08 de 13 de marzo de 2013”, suscrito con la empresa Scientific Games, LLC.

La institución indicó que la suspensión de estos productos “entrará en vigor a partir del martes 21 de abril de 2026, una vez concluido el sorteo correspondiente a esa fecha”.

Asimismo, la entidad aseguró que se mantendrá el cumplimiento de las obligaciones con los usuarios, al señalar que “se compromete a garantizar el pago de los premios válidamente emitidos y pendientes de reclamación”, conforme a los procedimientos establecidos.