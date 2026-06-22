Los puertos de Balboa y Cristóbal muestran tendencia positiva de recuperación

Los puertos de Balboa y Cristóbal muestran una recuperación progresiva en sus niveles de movimiento de contenedores tras la caída registrada en febrero de 2026, cuando el Gobierno asumió el control de ambas terminales luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que afectó la concesión de Panama Ports Company, informaron de un comunicado de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Aunque el impacto se extendió hasta marzo, mes en el que se registraron los niveles más bajos, las cifras de abril y mayo reflejan una tendencia positiva. En el caso de Balboa, los movimientos pasaron de 153,840 en marzo a 221,536 en mayo, lo que representa un aumento de 44.0% desde su punto más bajo, e incluso un leve crecimiento de 1.9% en comparación con mayo de 2025.

Por su parte, Cristóbal también mostró mejoría al pasar de 46,408 movimientos en marzo a 71,096 en mayo, un incremento de 53.2%, aunque todavía por debajo de los niveles del año anterior.

“La recuperación de los volúmenes es el reflejo directo del compromiso y la capacidad de los trabajadores panameños”, explicó Max Florez, subadministrador encargado de la AMP.