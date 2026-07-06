Los precios del petróleo estables ante aumento de producción de la OPEP+

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes, sin verse afectados por un nuevo aumento de las cuotas de producción de la OPEP+ en pleno desbloqueo progresivo del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, cedió un 0,18 % hasta 71,99 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en agosto, perdió un 0,20 % hasta 68,55 dólares.

Arabia Saudita, Rusia y otros cinco miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobaron el domingo un nuevo aumento de sus cuotas de producción de petróleo, de 188.000 barriles diarios a partir de agosto.

“Esta decisión ya había sido anticipada por el mercado”, lo que explica la falta de movimiento, señala a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

“Dado el tráfico aún limitado de petroleros en el estrecho de Ormuz, no esperamos que este aumento de las cuotas tenga un impacto significativo a corto plazo”, añade.

La situación ha mejorado desde la firma del protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

La empresa de seguimiento marítimo Kpler registró la semana pasada entre 30 y 60 travesías diarias de buques, muchos de ellos comerciales.

“Los volúmenes de petróleo que transitan por el estrecho de Ormuz aumentan prácticamente día tras día”, observa Tamas Varga, analista de PVM Energy.

Los precios del crudo han vuelto a los niveles previos a la guerra. Pero la tendencia a la baja podría acentuarse, ya que los analistas anticipan una sobreabundancia de oferta en los próximos meses.