“Los pagos se reflejan progresivamente”: Ministra de Trabajo supervisa desembolsos a exempleados de SERVIESTIBA en los puertos de Colón y Balboa

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) mantuvo este domingo la intermediación para garantizar el pago del fondo de cesantía a los extrabajadores de la empresa SERVIESTIBA S.A., operaria en Cristóbal (Colón) y Balboa (Panamá). La ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, junto a su equipo, encabezó el segundo día de la jornada destinada a hacer efectivo el monto acordado, como parte del cumplimiento de los convenios voluntarios de mutuo consentimiento suscritos con la compañía.

Durante la jornada, la ministra reiteró que los desembolsos se realizan mediante transferencias bancarias ACH y que “se están reflejando progresivamente en las cuentas de los extrabajadores, desde el pasado viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre”, fecha en que se completará la acreditación total. Este mecanismo forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino, para dar seguimiento a los compromisos adquiridos por SERVIESTIBA con su personal cesante.

La titular de Trabajo informó además que los extrabajadores que no suscribieron acuerdos voluntarios también recibirán atención por parte del Mitradel, conforme al curso de los procedimientos legales correspondientes. De esta manera, la institución evaluará cada situación laboral, procurando que los derechos de todos los involucrados sean considerados dentro del marco normativo vigente.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional, a través del Mitradel, consolida su labor de intermediación y vigilancia para propiciar el cumplimiento de las responsabilidades patronales, proteger los derechos de los empleados y contribuir a la solución de los conflictos laborales mediante el diálogo y los mecanismos establecidos por la ley, con el fin de preservar la paz social y generar condiciones favorables para el desarrollo económico del país.