Liderazgo femenino del sector minero recibe reconocimiento internacional

La organización regional Women in Mining Central America & Caribbean (WIM CAMC) otorgó un reconocimiento internacional a estas dos profesionales panameñas, resaltando su papel en un sector históricamente dominado por hombres.

Las distinciones se entregaron en Canadá durante el “Central America & The Caribbean Day”, organizado por WIM Centroamérica en el PDAC 2026, la conferencia minera más importante del mundo, que reúne a más de 25 mil participantes de distintos países. Este año, la agenda destacó la importancia de minerales críticos como el cobre para la transición energética global.

La primera en ser reconocida fue Katherine Márquez, Supervisora de Construcción y Proyectos, de Cobre Panamá, quien recibió el premio Mujer de Oro 2025–2026, categoría que distingue a mujeres con trayectoria consolidada, liderazgo técnico, impacto sostenido y resiliencia profesional en la minería regional.

Por su parte, Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, fue reconocida con el premio Rising Star 2025–2026, que destaca a mujeres que inciden en nuevas perspectivas dentro de la minería, impulsando transformaciones estratégicas y fortaleciendo la sostenibilidad del sector.