LCLorecamposg, un emprendimiento que conecta con nuestra cultura y tradiciones

María Lorena Campos González es la directora creativa y fundadora del emprendimiento LCLorecamposg. Campos de 39 años, creó una marca donde diseña joyería artesanal inspirada en el folclore panameño. “Creo piezas que conectan con nuestras raíces y nuestras tradiciones. Joyas artesanales hechas a mano y souvenirs panameños. Además, estamos trabajando en la primera serie de libros de cómics para colorear de cuentos panameños, llamado El Tesoro de una Musa”, explicó Campos.

Su producto estrella es el Folk Charm Bar, el cual permite que cada persona diseñe su propio accesorio. “Allí pueden elegir diferentes dijes con símbolos del folclore panameño y crear collares, pulseras o aretes únicos. También son muy especiales para nosotros los retratos personalizados de pollera, donde ilustramos a la persona con su pollera y luego ese diseño se puede convertir en accesorios, souvenirs u otras piezas”, manifiesta.

El costo de una pieza va desde $10.00 en adelante, dependiendo del diseño y los materiales, ya que trabaja con gold filled, acero inoxidable y plata bañada en oro de 24k. La pueden contactar en Instagram como @lclorecamposg o vía mensaje al 6238-7202.

“Creo que lo que hace especiales mis productos es que cada diseño nace de nuestra cultura y nuestras tradiciones. No se trata solo de crear un accesorio bonito, sino de transformar elementos del folclore panameño en piezas que las personas puedan llevar en su día a día”, dijo Campos. Añadió que “muchos de nuestros dijes, ilustraciones y diseños están inspirados en símbolos de nuestra identidad; además, ofrecemos opciones como el Folk Charm Bar, donde cada persona puede crear su propia pieza, o los retratos personalizados de pollera, que convierten una historia personal en un recuerdo que se puede usar o conservar. Al final, más que joyería, lo que buscamos es que las personas puedan llevar un pedacito de su cultura consigo”.

La emprendedora manifestó sentirse orgullosa de crear un producto que celebra y mantiene viva la cultura panameña de una manera distinta. “Quiero seguir creciendo la marca y ampliar el universo de lo que hacemos. Me gustaría que más personas conozcan nuestras piezas y que la cultura panameña también pueda representarse a través del diseño, incluso fuera del país”, plantea.

El camino no ha sido fácil, por lo que recomienda a los que quieren emprender mantener la constancia, ser pacientes, tener disciplina y creer mucho en lo que uno está construyendo. “Crean en su idea y empiecen con lo que tengan. Muchas veces esperamos el momento perfecto, pero lo más importante es dar el primer paso y ser constantes”, manifestó.