Las acciones de Tokio se disparan fuertemente ante la especulación sobre las elecciones

Las acciones de Tokio se dispararon más de 3% la mañana del martes ante la especulación de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, convocará a elecciones anticipadas para aprovechar su alta popularidad.

El índice Nikkei aumentó 3,37% a 53.691,09 puntos en el comercio matinal, siguiendo el aumento de las bolsas estadounidenses.

Takaichi asumió en octubre como primera ministra y su gobierno goza de un índice de aprobación de alrededor de 70%.

Sin embargo, su bloque legislativo tiene una estrecha mayoría en la cámara baja del Parlamento, lo que limita su capacidad de impulsar su ambiciosa agenda política.

"Si se confirma una elección en la cámara baja, podríamos anticipar un renovado impulso de compras", según la empresa de corretaje Monex.

"Eso se debe a que es importante solidificar las bases del gobierno de Takaichi", agregó.

Takaichi, primera mujer jefa de gobierno en Japón, está considerando disolver la cámara baja al iniciar la sesión legislativa el 23 de enero, informaron la semana pasada los diarios Yomiuri y Mainichi.

Con ello podría celebrarse una elección en febrero, según Yomiuri.