Lamastus: Geisha panameño sigue siendo el líder en calidad

“Panamá sigue siendo líder en calidad de café Geisha”, así lo aseguró Wilford Lamastus Jr., de la empresa Lamastus Family Estates, que recientemente realizó su tercera subasta privada logrando vender el lote de café Geisha de la finca Elida Estate en 3,606 dólares la libra.

La empresa está compuesta por tres fincas: Elida Estate, El Burro Estate y Luito Geisha Estate. Los cafés Elida y El Burro Estate han sido ganadores de premios de calidad en concursos internacionales y locales.

En el año 2018, el lote de café Elida Geisha, obtuvo un puntaje histórico de 94.66 durante la competición Best of Panama, con lo cual se impuso en la categoría geisha lavado. La empresa ha ganado tres veces la Copa “Best of Panama” como el productor de café del año, el premio fue otorgado en 2015, 2018 y en 2022.

Debido al éxito que ha tenido la familia en el mercado, desde el 2021 realiza su subasta privada que los ha llevado a alcanzar cifras récord en el precio por libra del café.

Lamastus Jr. detalló que “en el año 2021 logramos vender un café de nuestra finca Elida en 4,100 dólares la libra, luego en el año 2022 logramos vender el lote de la misma zona de la finca en $6,034 la libra y este año acabamos de alcanzar un precio del $3,606 la libra, es decir bajó respecto a los dos primeros años pero sigue siendo un precio muy interesante”.

Lamastus Jr. indicó que “el resto de los países también han estado superándose a sí mismos con el precio por libra del café, no a los niveles de Panamá, pero sí gracias a la variedad Geisha”.

El miembro de la familia cafetalera señaló que “la decisión de hacer subastas privadas es porque queríamos poder promover lo que nosotros considerábamos la mejor colección de nuestra cosecha al mercado internacional de una manera un poco más interesante que ellos pudieran competir por aquellos lotes y desde el año #1 ha sido muy exitosa y desde entonces hemos logrado alcanzar precios históricos en estas subastas”.

Lamastus Jr. explicó que todos los café que producen “son variedad Geisha, la finca Elida es la que más resalta a la hora de precios, normalmente siempre ofrecemos 25 lotes al público, entre ellos los precios oscilan entre 70 dólares, $100 y algo, a veces $500 y hasta estos que llegan arriba de los 1,000 dólares pero todos de la variedad Geisha que es la variedad estrella en el mundo del calle y fue descubierta en Panamá en el 2004 por un colega nuestro de Hacienda la Esmeralda”.