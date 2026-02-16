La Unión Europea mantiene a Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal

Luego de que la Unión Europea publicara este lunes, la actualización de su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, en la cual Panamá se mantiene incluida, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado en el que explica que, si bien se esperaba este resultado, confía en el trabajo que se está realizando para lograr la exclusión.

“Esta decisión forma parte del proceso regular de revisiones que realiza la Unión Europea conforme a sus procedimientos internos. Panamá mantiene un diálogo continuo tanto con los actores nacionales como con las autoridades europeas, y sigue fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional”, detalla la nota de la entidad.

El documento agrega que el Gobierno Nacional confía en que “los avances realizados a la fecha y en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones”. Finalmente, la entidad explicó que el país trabaja en el fortalecimiento de un sistema financiero sólido y competitivo.