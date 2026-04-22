La UE pide acelerar su salida de las energías fósiles tras la crisis por la guerra en Oriente Medio

La crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio debe llevar a la UE a acelerar su salida de las energías fósiles, defendió la Comisión el miércoles, advirtiendo del riesgo de perturbaciones durante “los próximos años”.

Esta crisis es “probablemente tan grave” como las provocadas por el impacto petrolero de 1973 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, “combinados”, advirtió el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.

Una situación que, según él, debe “servir de señal de alarma, de punto de inflexión”.

“Europa debe dar la espalda a su dependencia de las energías fósiles y encaminarse hacia la autonomía con energías verdes”, defendió en una rueda de prensa.

La guerra en Oriente Medio ya ha incrementado en 24.000 millones de euros (28.000 millones de dólares) la factura de la UE por sus importaciones de combustibles fósiles, particularmente gas y petróleo.

Aunque por el momento no hay una escasez sistémica de queroseno, la preocupación aumenta, ya que el 20% del combustible de aviación que se consume en la UE transitaba habitualmente por el estrecho de Ormuz.

Según Bruselas, la duración del conflicto determinará la magnitud del impacto de esta crisis.

“Incluso en el mejor de los casos, la situación se presenta bastante sombría para los próximos meses, y las repercusiones se dejarán sentir durante años”, subrayó Dan Jorgensen.