La Secretaría de Energía impulsa capacitación para optimizar consumo eléctrico

La Secretaría Nacional de Energía informó que 23 profesionales del sector público iniciaron su formación como administradores en eficiencia energética, a través de un diplomado impulsado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según la entidad, los participantes pertenecen a instituciones que en conjunto representan cerca del 40% del consumo energético del sector público, por lo que la capacitación tendrá un impacto directo en la gestión del consumo de energía estatal y en la optimización de recursos públicos.

Durante el acto de inauguración del Diplomado de Formación de Administradores en Eficiencia Energética, realizado en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, en el Domo de Albrook, autoridades universitarias, representantes del BID y de la Secretaría Nacional de Energía destacaron la importancia estratégica de la iniciativa.

La directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía, Lisnely Valdés, explicó que los participantes son responsables de tomar decisiones relacionadas con el consumo energético dentro de sus organizaciones.

“Este programa puede mover la facturación energética del Estado y liberar recursos que hoy se destinan a pagar energía para que puedan reorientarse a salud, educación y otras necesidades de la población”, sostuvo.

Por su parte, José Ramón Gómez, especialista líder regional de Energía del BID, señaló que el crecimiento económico y la digitalización continúan impulsando una mayor demanda energética en el país.

Ante este escenario, afirmó que la eficiencia energética representa “la primera fuente de energía”, al constituir la alternativa más inmediata y rentable para responder al aumento del consumo. Asimismo, destacó que una mejor gestión de la demanda permite generar mayor valor económico por cada kilovatio hora consumido y reducir la presión sobre los sistemas de transmisión eléctrica.

Además, indicó que el capital humano será determinante para alcanzar las metas de ahorro energético nacional y fortalecer la competitividad del país.

En tanto, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, Elías López Otero, manifestó que la iniciativa busca consolidarse como una oferta académica permanente.

“Hoy arranca como un diplomado, pero la idea es hacerlo crecer hasta convertirlo en una maestría, con una certificación reconocida a nivel nacional”, expresó.

Por su parte, Marta Bernal, facilitadora del módulo de Políticas, Fuentes y Economía Energética, destacó que, en un contexto marcado por fenómenos climáticos extremos y una creciente demanda de energía, la adecuada gestión de los recursos energéticos se convierte en un elemento clave para la resiliencia institucional.

Panamá avanza actualmente en la elaboración de su Plan Energético Nacional 2026-2040 y enfrenta el desafío de reducir su dependencia de los combustibles fósiles, mientras mantiene la competitividad de su economía. En ese contexto, la formación de profesionales capaces de auditar, diseñar e implementar sistemas de gestión energética es considerada un factor estratégico para la transición energética del país.

El diplomado, que se desarrollará entre mayo y octubre de 2026, incluye cinco módulos especializados: Políticas, Fuentes y Economía Energética; Calidad y Continuidad del Suministro Eléctrico y Administración del Uso Racional de la Energía; Gestión de la Energía y Tecnologías Eficientes; Evaluación Económica y Proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables; y una práctica en campo con proyecto final de auditoría energética.

El programa cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que destacó la formación de capital humano como un componente esencial para avanzar hacia una transición energética sostenible.