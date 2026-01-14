“La prioridad es el empleo”, dijo Juan Arias

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, aseguró que el empleo debe ser la prioridad este año, por lo que el gremio colaborará para lograr ese objetivo. Explicó que la extracción y exportación de material rocoso de la mina de cobre, será una oportunidad para generar empleos, lo cual “es positivo”.

“La extracción y exportación de material rocoso de la mina de cobre será una oportunidad para generar empleos, lo cual es positivo, ya que representa 3.000 empleos directos, y cerca de 15.000 empleos indirectos”, dijo Arias.

El líder del gremio señaló que, “de lograrse un aumento de hasta 20,000 trabajadores, el desempleo podría reducirse automáticamente. Lo que representaría un avance significativo para el país”.

El empresario expresó que “en el 2025 cerramos con un crecimiento de alrededor del 4.2%, esto es bueno para la región, el país tiene un potencial de crecimiento superior al 5%”. Sin embargo, advirtió que “debemos entender que aún con esa alza, tuvimos mes y medio con las calles cerradas y eso afectó la actividad económica”.

Por ello, Arias subrayó la importancia de garantizar estabilidad y libre tránsito durante el año. “Tenemos que asegurarnos de que en 2026, las calles permanezcan abiertas los 12 meses, que si alguien no está de acuerdo con algo, lo deje saber y lo conversemos”, dijo Arias.

Sobre el ajuste al salario mínimo que empieza a regir este 16 de enero, Arias manifestó que, “por primera vez, se logró un entendimiento entre los empleadores y trabajadores”. Explicó que “el objetivo fue preservar la mayor cantidad posible de empleos existentes, ya que un incremento desmedido podría haber provocado un aumento del desempleo”.

Asimismo, señaló que “se evitó un ajuste drástico con la intención de incentivar a los empleadores a contratar más personas y así contribuir a la reducción del desempleo”.

Finalmente, el presidente de la CCIAP, concluyó que “el aumento salarial se dio tomando en cuenta el contexto económico del país, marcado por una deflación en los últimos años”. Añadió que “los precios en general no han aumentado. Sin embargo, la canasta básica, sí. Buscamos asegurarnos de que el aumento no fuera muy drástico para afectar el desempleo, ni muy bajo para que las personas puedan por lo menos cubrir el aumento de la canasta básica”.