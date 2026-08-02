La Opep+ aumenta su cuota de produción de petróleo en 188.000 barriles diarios

Arabia Saudita, Rusia y otros cinco miembros de la OPEP+ se reunieron en línea y acordaron aumentar la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios para el mes de septiembre, en un contexto de guerra en Oriente Medio.

“Los siete países participantes decidieron aplicar un ajuste de la producción de 188.000 barriles diarios”, es decir, un monto similar al de los meses anteriores, indica el comunicado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El aumento, decidido por los países clave de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, era ampliamente esperado por los analistas.

“La OPEP+ ha terminado de retirar sus recortes voluntarios. El próximo reto es gestionar el excedente que podría surgir a medida que se normalicen los flujos de exportación”, afirmó Jorge León, analista de Rystad Energy.

Sin embargo, advirtió que “la decisión de hoy cambia poco a corto plazo, ya que (el estrecho de) Ormuz sigue estando restringido. El verdadero impacto en el mercado se producirá cuando se reanuden los flujos normales de exportación”.

Los países del Golfo han tenido dificultades para aumentar las exportaciones debido al cierre de facto por parte de Irán del estrecho de Ormuz durante la guerra en Oriente Medio, a pesar de un breve repunte del tráfico marítimo tras la firma en junio de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y la república islámica.

Muchos miembros de la OPEP+ no pueden producir tanto petróleo como permiten sus objetivos oficiales debido a una “disminución de la capacidad de producción”, por lo que aumentar los objetivos tiene menos relevancia, afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

- Posible pausa en el futuro -

El aumento de septiembre, acordado por siete de los países de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán), completa la retirada del segundo de los tres paquetes de recortes de producción introducidos por la organización.

“Una vez completada la campaña de restablecimiento, la OPEP+ tiene pocos incentivos para precipitarse a introducir nuevos cambios en el suministro. Nuestra hipótesis de base es una pausa en el cuarto trimestre, mientras el grupo se prepara para las negociaciones sobre las cuotas de 2027”, afirmó Jorge León.

“Por ahora, la situación geopolítica está enmascarando la magnitud del aumento de la oferta. Esto quedará mucho más claro una vez que se normalicen los flujos de exportación”, añadió.

Algunos países miembros, como Irak, han manifestado su deseo de incrementar significativamente la producción.

Rusia, sin embargo, se enfrenta a repetidos ataques con drones ucranianos contra su infraestructura petrolera, lo que ha mermado la producción, que actualmente ronda los nueve millones de barriles diarios, respecto a un objetivo de 9,8 millones de barriles diarios.

Entre finales de 2022 y 2023, la OPEP+ comenzó a preocuparse por la caída de los precios del petróleo y acordó recortar en tres rondas distintas, reduciendo la producción total en casi seis millones de barriles al día.

Pero Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia, Omán y Emiratos Árabes Unidos -antes de que este último abandonara el grupo el 1 de mayo- cambiaron entonces su estrategia y decidieron aumentar gradualmente la producción a partir de 2025.