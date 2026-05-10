La instrumentalización del estrecho de Ormuz no hará más que agravar la crisis, dice Catar a Irán

El primer ministro de Catar declaró este domingo que la instrumentalización del estrecho de Ormuz solo serviría para “agravar la crisis”, durante una conversación telefónica con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani consideró que “el cierre o el uso del estrecho de Ormuz como medio de presión solo agravaría la crisis” en Oriente Medio, informó el ministerio catarí de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Durante su conversación con Araqchi, el primer ministro afirmó además que el concepto de libre navegación no podía ser objeto de “compromisos”, después de que Doha denunciara un ataque con dron contra un buque mercante en sus aguas territoriales.