La empresa Cobre Panamá inauguró su stand en la Expo Máquina 2026

La empresa Cobre Panamá inauguró ayer su stand en la Expo Máquina 2026, que se extenderá hasta el 31 de enero en el Panama Convention Center, con el objetivo de brindar información clara sobre la operación minera a la ciudadanía.

En la actividad, la compañía exhibirá su conocida maqueta del agua, que permite a los visitantes entender cómo se manejan las operaciones mineras de manera interactiva.

Belkis González, miembro de Relaciones Públicas de la empresa, indicó que “nuestro objetivo es mostrar cómo funcionaba antes nuestra operación minera y cómo hacen actualmente, ya que la minería forma parte nuestro desarrollo industrial y económico”.

González dijo que “Cobre Panamá forma parte de una industria de maquinaria, tenemos algunos de nuestros equipos más grandes del mundo, empezando con los camiones mineros, palas eléctricas y es importante que sepan que gran parte de estos, eran operados por mujeres, son historias de éxito y agradecemos mucho la oportunidad de estar en esta novena edición”.

Comentó que hasta el 31 de enero tendrán un horario de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. en la feria.