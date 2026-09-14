La Contraloría ordena secuestro preventivo de bienes del exministro del MOP Rafael Sabonge

La Contraloría General de la República adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados al exministro Rafael José Sabonge Vilar, hasta por un monto preliminar de B/.704,452.61, como parte de las acciones para salvaguardar los intereses públicos.

La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP del 8 de septiembre de 2026, luego de evaluaciones preliminares de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense, informó en un comunicado la entidad.

Las acciones incluyen el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos hasta cubrir el monto establecido. La institución precisó que estas medidas tienen carácter precautorio y forman parte de los procedimientos legales para proteger el patrimonio del Estado mientras continúan las actuaciones correspondientes