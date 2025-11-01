$!La Cervecería Nacional anuncia reducción de personal por caída del consumo de bebidas

La Cervecería Nacional Panamá anunció este sábado 1 de noviembre el despido de colaboradores, en un “contexto de caída en las ventas del sector y el aumento de impuestos a la industria”.

Una fuente de la empresa señaló que fueron cerca de 200 los empleados cesados y que recibieron todos sus beneficios, inclusive, prestaciones extras.

Según la compañía, se vio obligada a redimensionar su operación en Panamá con el objetivo de adaptarse a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

La empresa explicó en un comunicado que las desvinculaciones de personal ha sido realizadas en estricto cumplimiento de las leyes laborales panameñas, garantizando todos los derechos y prestaciones de los ahora excolaboradores.