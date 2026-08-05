La CCIAP respalda el reemplazo del e-Tax y pide fortalecer los controles en la DGI

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, señaló que el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre el reemplazo del sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) debe aprovecharse para fortalecer la plataforma tecnológica y los controles.

Barría planteó que hay dos caminos: corregir las brechas del sistema actual o avanzar hacia una plataforma nueva, más robusta, digital y con menos discrecionalidad humana y menos papeleo. “El objetivo es corregir la situación y mejorar la DGI para generar mayor confianza en los contribuyentes”, afirmó.

Por otro lado, el líder de la CCIAP, se refirió al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. Indicó que es “adecuado y favorable”, al destacar el aumento en la inversión pública, mayores recursos para salud y educación, y la contención del gasto operativo del Gobierno. “Vemos con buenos ojos que sectores sociales estratégicos están siendo atendidos. Salud, Educación y el Seguro Social cuentan con incrementos y aportes significativos”.

Agregó que “es positivo que hayan bajado los gastos operativos del Estado. Esto refleja un esfuerzo por contener el gasto y destinar más recursos a la inversión el próximo año”, concluyó.