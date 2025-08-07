La CCIAP presenta sus cinco exposiciones para el 2026

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), presentó este jueves, 6 de junio, sus cinco (5) exposiciones especializadas en comercio, logística, turismo, tecnología y energía, que se llevarán a cabo entre el 10 al 12 de marzo de 2026, “con el objetivo de fortalecer la economía y las oportunidades de negocios a nivel local y regional”.

Se trata de EXPOCOMER, Expo Turismo Internacional, Expo Logística Panamá, Expo Tech, y Expo Eléctrica Internacional Panamá, “exposiciones que impulsan la economía, generando transacciones y oportunidades de negocios; al igual que, empleo”, indicó la CCIAP.

Juan Arias, presidente de la CCIAP, resaltó que para el gremio es una misión, “lograr que Panamá esté entre los principales destinos del mundo para el turismo de reuniones, congresos, convenciones y exposiciones.” Arias comentó que cuando se hable del mundo de turismo MICE —por sus siglas en inglés—, “Panamá está en la conversación de los grandes”.

Por su parte, Aurelio Barría Pino, presidente de Exposiciones y Eventos de la CCIAP 2026, resaltó el contundente éxito de estas ferias en 2025, haciendo alusión a las cifras, 31,000 visitantes, 20,000 citas de negocio registradas, US$156 millones en transacciones comerciales. Lo cual representó para Panamá, US$ 45millones en derrama económica, más de 10,000 noches de hotel registradas.

Barría Pino, sostuvo que “estas expos son parte de una plataforma integral y complementaria que impulsa sectores clave para la competitividad de Panamá y su proyección regional”.

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó señaló que “en 2025, nos tocó vivir de cerca el impacto real y positivo de estas ferias. Fueron cinco grandes exposiciones que no solo llenaron agenda, sino que pusieron en vitrina lo mejor que Panamá tiene para ofrecer: comercio, turismo, logística, energía y tecnología. Y durante tres días, Panamá no solo fue sede. Panamá fue protagonista”.