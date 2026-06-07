La CCIAP llama a fortalecer el liderazgo marítimo del país con visión de futuro

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hizo un llamado a fortalecer el liderazgo marítimo del país con visión de futuro, al destacar que la participación de Panamá en la exposición Posidonia 2026, realizada en Grecia, reafirma su posición estratégica en el comercio mundial, pero también evidencia la necesidad de gestionar, defender y proyectar esa ventaja de forma sostenida.

El gremio subrayó que Panamá continúa siendo un actor clave en el sector marítimo global, por lo que su competitividad debe consolidarse a través de una agenda país que convierta la conectividad en inversión, empleo y crecimiento económico.

Durante la misión oficial encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, el país contó con una delegación de alto nivel, integrada por ministros de Estado y autoridades del sector marítimo. Según la Cámara, esta representación refleja la importancia del registro de buques, la marina mercante y el clúster logístico dentro del desarrollo nacional.

La organización empresarial destacó que escenarios internacionales como Posidonia son fundamentales para proyectar confianza, fortalecer relaciones estratégicas y posicionar a Panamá ante los principales actores del sector naviero global.

Asimismo, recordó la relevancia de la histórica relación entre Grecia y Panamá, considerando que el país europeo es el mayor armador del mundo y Panamá el principal registro de buques, lo que refuerza la necesidad de mantener y modernizar esta alianza estratégica.

La Cámara también señaló que el sector marítimo global enfrenta retos importantes como la transformación digital, la seguridad de las rutas marítimas, la estandarización de normas, la transición energética y la formación de la gente de mar, por lo que Panamá debe mantenerse en el centro de estas discusiones.

En ese sentido, reiteró que el registro panameño debe consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta, con altos estándares de cumplimiento, procesos digitalizados y liderazgo en sostenibilidad.

Finalmente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insistió en que el gran reto del país es transformar su posición estratégica en resultados concretos, mediante una mayor integración del Canal de Panamá, los puertos, la logística y los servicios marítimos, con el objetivo de fortalecer su liderazgo global en el sector.