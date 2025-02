La Cámara de Comercio rechaza actos de violencia y llama a diálogo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a apostar por el diálogo como la única vía para alcanzar acuerdos sostenibles.

Además el gremio empresarial expresó su rechazo ante los recientes actos de violencia que se dieron en medio de las protestas de trabajadores por las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

“En un país democrático, el respeto a la ley y el diálogo son los únicos caminos legítimos para encontrar soluciones a los desafíos nacionales, incluyendo la crisis de la CSS”, mencionaron en su escrito “Cámara Opina” de este domingo.

Agregaron que “a lo largo de los últimos meses, diversos sectores de la sociedad han tenido la oportunidad de expresar, a nivel nacional, sus posturas y presentar propuestas sobre cómo salvar la CSS. Este es un tema complejo que requiere de análisis serio, responsable y de consenso, no de imposiciones ni de actos delictivos que atenten contra la estabilidad del país. La violencia, la coacción y el secuestro de la ciudadanía no son métodos aceptables en una sociedad civilizada. Acciones dirigidas a infundir el terror para obligar un objetivo no solo generan caos e incertidumbre, sino que también alejan a Panamá de la convivencia pacífica, el desarrollo y la inversión, afectando a todos los ciudadanos, en especial a los más vulnerables”.

El gremio empresarial lamentó que “una vez más, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ha demostrado su falta de compromiso con el diálogo para encontrar soluciones pacíficas consensuadas. Históricamente, este grupo ha optado por la imposición mediante la fuerza, el bloqueo de calles y la intimidación. No es casualidad que su accionar haya sido rechazado por la mayoría de los panameños en diversas ocasiones, lo que ha sido demostrado de manera reiterada en las urnas, a pesar de la insistencia y protagonismo de aquellos que buscan el espacio que evidentemente no encontrarán”.

Desde la CCIAP se unieron al llamado de que los responsables de los hechos sean castigados por la ley.

”Ante la gravedad de los hechos ocurridos, resulta inminente que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes y garantice que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia, las pruebas son evidentes, claras e irrefutables. Es deber del Estado asegurar que quienes recurran a la violencia para imponer su voluntad enfrenten las consecuencias de sus acciones. Exigimos que a los responsables les caiga todo el peso de la ley, pues solo así se sentará un precedente que desincentive futuras acciones ilegales y garantice la paz social”, indicaron.