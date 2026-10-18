Economía

La Caja de Ahorros dona B/.8,000 tras aceptar reto solidario

La Caja de Ahorros dona B/.8,000 tras aceptar reto solidario
Redacción Web
18 de octubre de 2026

La Caja de Ahorros anunció que su mascota Zambo aceptó el reto de Tinaquera, la mascota del alcalde Mayer Mizrachi, y se sumó a esta causa solidaria con una donación de B/.8,000 para un contenedor.

La iniciativa busca ayudar a las personas damnificadas por el sismo en las provincias centrales.

Además, Zambo aprovechó la ocasión para lanzar el reto a la compañía Goly, conocida por su cadena de supermercados y almacenes El Machetazo, con el mensaje: “Dicen que los gatos siempre caen de pie... ¿Tienes siete vidas para aceptar este reto?”.

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