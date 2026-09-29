Economía

La Caja de Ahorros capitaliza B/.41.4 millones y eleva su capital primario a B/.330 millones

La Caja de Ahorros capitaliza B/.41.4 millones y eleva su capital primario a B/.330 millones
ML | Casa matriz de la Caja de Ahorros en la Vía España.
Redacción Metro Libre
29 de septiembre de 2026

La Caja de Ahorros fortaleció su estructura patrimonial, luego de que el Órgano Ejecutivo emitiera concepto favorable para la capitalización de B/.41.4 millones provenientes de utilidades retenidas, con lo cual el capital primario de la institución se elevará a B/.330 millones.

Las utilidades retenidas corresponden a ganancias generadas por la propia institución que permanecieron dentro de Caja de Ahorros y que ahora serán incorporadas formalmente a su capital. De esta manera, la entidad consolida estos recursos dentro de su estructura patrimonial y fortalece las bases para continuar desarrollando su estrategia de transformación y crecimiento.

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, indicó que “esta decisión refleja la solidez de Caja de Ahorros y nuestra visión de largo plazo. Estamos fortaleciendo nuestra estructura patrimonial para continuar creciendo de manera responsable y seguir acompañando las necesidades de las familias, empresas y comunidades panameñas”.

La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 38 del 18 de septiembre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, y se enmarca en un entorno de evolución del sistema financiero panameño y de fortalecimiento de los requerimientos de capital de las entidades bancarias.

En este contexto, el Acuerdo No. 7-2025 de la Superintendencia de Bancos de Panamá establece disposiciones para la constitución de colchones adicionales de capital para los bancos que sean identificados como localmente sistémicos, con aplicación a partir de 2027.

Para Caja de Ahorros, anticiparse a estos cambios forma parte de una gestión responsable y de una visión orientada a la sostenibilidad y al crecimiento de la institución.

“Una institución financiera debe mirar más allá del presente y prepararse para las oportunidades y desafíos que vienen. Esta capitalización nos permite seguir fortaleciendo las bases de Caja de Ahorros y mantenernos preparados para acompañar el desarrollo de nuestros clientes y del país”, agregó Farrugia.

La ejecución de la capitalización corresponde a la Junta Directiva de la institución, de conformidad con el marco legal aplicable.

Con esta decisión, Caja de Ahorros reafirma su compromiso con una gestión sólida, y continúa generando nuevas y mejores oportunidades para el desarrollo económico y social del país.

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