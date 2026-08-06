La cadena estadounidense Pizza Hut regresa a Panamá

La cadena estadounidense de restaurantes Pizza Hut regresará al mercado panameño, luego de haber cesado sus operaciones en el país el 26 de diciembre de 2022. En ese momento mantenían 12 sucursales en funcionamiento.

En esa fecha, Franquicias Panameñas, que era la encarga de operar la marca, informó que concentraría sus esfuerzos en el desarrollo de las franquicias KFC y Dairy Queen, poniendo fin a la presencia de Pizza Hut en Panamá tras varios años de operación.

Como parte de su proceso de instalación en el país, la compañía mantiene abierta una convocatoria para una feria de empleo que inicia este miércoles 6 de agosto en el Centro Comercial El Dorado.

Asimismo, se conoció que el retorno de la reconocida cadena se podría dar de la mano de Prestige Holdings Limited, compañía con sede en Trinidad y Tobago, que obtuvo en el 2025 los derechos para desarrollar y operar la marca en Panamá.

Esta empresa es uno de las principales operadoras de restaurantes en el Caribe y administra franquicias internacionales como KFC, Pizza Hut, TGI Fridays, Subway y Starbucks en Trinidad y Tobago y otras islas de la región.