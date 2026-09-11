La ASEP aclara que falla tecnológica afectó recargas prepago de ENSA

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que los problemas registrados con las recargas de energía prepago de ENSA no corresponden a una falla del suministro eléctrico, sino a una incidencia tecnológica en la plataforma de procesos comerciales de la empresa.

Según la ASEP, esta situación “interrumpió temporalmente algunos servicios digitales, entre ellos las recargas de energía para medidores prepago”.

Desde ayer, la entidad mantiene comunicación directa con ENSA y solicitó la adopción de medidas de contingencia para garantizar la atención de los usuarios mientras se normalizan los servicios asociados a la plataforma.

Entre las medidas adoptadas, ENSA habilitó la entrega de PINES de recarga sin costo a los clientes prepago que se comuniquen con sus canales de atención o acudan a sus centros de servicio. De acuerdo con la ASEP, la disposición busca evitar afectaciones a los usuarios por la “imposibilidad temporal de realizar recargas digitales”.

Mientras se completa la recuperación de los servicios digitales, se mantienen reforzados los canales de atención presencial y telefónica.

La ASEP indicó que continuará “fiscalizando la situación y dando seguimiento a las medidas adoptadas por la empresa hasta verificar la normalización de los servicios”.