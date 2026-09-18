La APEDE plantea que Panamá debe transformar su ventaja logística en inversión y empleo

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) planteó que Panamá debe aprovechar su posición geográfica y conectividad para pasar de un modelo enfocado principalmente en el tránsito y transbordo de mercancías a convertirse en un centro regional de almacenamiento, transformación, fabricación y distribución de productos.

El planteamiento surgió durante el *Executive Briefing: Global Trade Dynamics for Panama and the World*, organizado por APEDE y Holland House Panamá, donde especialistas analizaron los cambios del comercio internacional y las oportunidades para el país.

El presidente de APEDE, Alberto López Tom, señaló que Panamá debe ampliar el valor que obtiene de su posición estratégica. “Tenemos que conectar el país, desarrollar Panamá como una plataforma logística regional y dejar de pensar que somos simplemente un hub logístico de transbordo de carga”, afirmó.

Durante el encuentro también se destacó que las interrupciones en las cadenas de suministro, provocadas por conflictos, fenómenos climáticos y restricciones en rutas estratégicas, aumentan la importancia de contar con centros logísticos confiables y resilientes.

APEDE y los especialistas participantes coincidieron en la necesidad de incrementar las inversiones en infraestructura y tecnología, además de avanzar en la digitalización y coordinación entre las instituciones y empresas vinculadas al movimiento de mercancías.

Entre las oportunidades identificadas están el almacenamiento, cadena de frío, etiquetado, empaque, ensamblaje, procesamiento, comercio electrónico y gestión regional, actividades que permitirían agregar mayor valor a la carga que pasa por Panamá.