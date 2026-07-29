La ANAGAN condena asesinato de ganadero

ML | La Asociación Nacional de Ganaderos, Capítulo de Chiriquí (ANAGAN) lamentó profundamente el asesinato del productor chiricano, Pedro Araúz, ocurrido en el distrito de Bugaba. La ANAGAN Chiriquí también hizo un llamado a las autoridades para que el homicidio “no quede en el misterio” y que una pronta investigación lleve a los responsables a “pagar tan alta deuda con la sociedad”.

A través de un pronunciamiento, el gremio calificó el hecho como “lamentable e inesperado” y destacó que la víctima era un hombre de trabajo, reconocido por su gran espíritu de laboriosidad, conciencia cívica, esfuerzo y padre ejemplar.

“Producto de un irrenunciable esfuerzo generado por el trabajo tenaz y honrado, deja un auténtico legado que servirá de ejemplo a quienes labran la tierra y para todo aquel que acaricia la virtud de producir para sí, y para la población, destinataria del resultado de nuestros campos de producción”, señalo el comunicado firmado por el presidente de ANAGAN Chiriquí, Virgilio Martínez Sánchez.

En el documento, la asociación condenó todo acto de violencia que atente contra la vida, la paz familiar y colectiva, al considerarlo un derecho inalienable para todo ser humano.