La AMP destina recursos para renovar la infraestructura de Puerto Coquira

El Puerto Coquira, ubicado en el distrito de Chepo, inició una nueva etapa con los trabajos de rehabilitación de su infraestructura marítima. La obra, que conlleva una inversión aproximada de B/. 33,650.00 y forma parte de un plan integral impulsado por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (DGPIMA) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad que ha destinado un presupuesto global de B/. 2 millones para la renovación de los muelles estatales del país.

Las labores comenzaron con el desmantelamiento de las estructuras deterioradas que serán reemplazadas en esta primera fase de intervención. El administrador de la terminal, Ing. Eduardo Justavino, explicó que las instalaciones no recibían mejoras sustanciales desde 1978, por lo que resulta imprescindible adecuar el techo, los canales de desagüe, las bancas y las zonas de espera.

Asimismo, una segunda etapa proyectada para el próximo año contempla la renovación de las vías de acceso, las escaleras, el muro de retención y las áreas de amarre para embarcaciones.De acuerdo con los registros oficiales de su administración, entre 1,500 y 3,000 usuarios utilizan mensualmente la terminal para tareas de cabotaje, turismo, recreación y transporte de pasajeros, consolidándose como una arteria clave de conectividad para el oriente de la provincia de Panamá.Desde este enclave marítimo parten diariamente embarcaciones hacia diversas comunidades e islas del Pacífico, entre las que destacan Chepillo, San Miguel y Esmeralda.