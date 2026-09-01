Economía

La AMP deroga resolución que restringía información sobre concesiones portuarias

La AMP deroga resolución que restringía información sobre concesiones portuarias
Redacción Web
01 de septiembre de 2026

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) derogó la Resolución JD N.° 012-2026 que declaraba de acceso restringido por 10 años determinada información de la entidad, incluida la relacionada con concesiones portuarias, publicada en la Gaceta Oficial N.° 30600 el pasado 28 de agosto.

La decisión fue adoptada este martes 1 de septiembre de 2026 por la Junta Directiva en sesión extraordinaria.

Según la AMP, el objetivo es promover la confianza de la ciudadanía y del sector marítimo y portuario, y brindar seguridad jurídica para fortalecer la competitividad de Panamá a nivel global.

La institución aclaró que en ningún momento buscó limitar el derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación nacional y explicó que la resolución se emitió para proteger intereses del Estado y resguardar información de carácter confidencial cuya divulgación pudiera incidir en procesos legales en curso y afectar la defensa del patrimonio público. Para sustentar la medida inicial, la Junta Directiva citó el artículo 8 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que obliga a las instituciones a brindar información sobre su funcionamiento, salvo la de carácter confidencial y de acceso restringido, y también invocó el artículo 83 de la Ley N.° 35 de 10 de mayo de 1996, que protege la información industrial o comercial confidencial que represente ventaja competitiva o económica.

La AMP indicó que con la derogación se reafirma el compromiso de transparencia en la administración de los puertos y que la información relativa a concesiones portuarias que por ley es pública continuará siendo de acceso ciudadano, incluyendo contratos, adendas, plazos, cánones y obligaciones de inversión. Al mismo tiempo precisó que se mantendrá la reserva sobre datos cuya divulgación pueda comprometer negociaciones en curso, estrategias comerciales de los operadores o aspectos vinculados a la seguridad de las instalaciones portuarias, en el marco de lo que establecen la Ley 6 de Transparencia y la Ley 35 de Propiedad Industrial.

Con esta derogación, la AMP busca dar claridad sobre qué información es pública y cuál se mantiene bajo reserva legal, para evitar interpretaciones que afecten la gestión de las concesiones portuarias y la relación con los usuarios del sistema marítimo nacional.

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