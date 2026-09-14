La AMP actualiza la Estrategia Marítima Nacional para afianzar el liderazgo logístico del país

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que trabaja en la actualización de la Estrategia Marítima Nacional (EMN), con el objetivo de contar con una hoja de ruta de Estado que consolide el liderazgo del país como plataforma logística internacional. Este documento de planificación y gestión orientará prioridades, articulará responsabilidades, fortalecerá la coordinación interinstitucional y establecerá mecanismos de seguimiento con resultados medibles.

La primera etapa del proceso, que cuenta con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla la revisión histórica y jurídica de la estrategia, el análisis comparativo de experiencias internacionales y la evaluación de las tendencias que transforman la industria, informó la institución marítima en un comunicado. Entre los factores bajo análisis destacan la geopolítica y el comercio mundial, las cadenas de suministro, la resiliencia frente al cambio climático, la descarbonización, la digitalización y ciberseguridad, la transformación de los mercados, el desarrollo del capital humano y la gobernanza.

La nueva EMN plantea una visión integral que vincula la actividad marítima, la conectividad, la logística y el territorio, incorporando elementos clave como la integración del hinterland, la multimodalidad, el transporte marítimo de corta distancia y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. La meta es integrar bajo un enfoque unificado los principales activos del país: Canal, sistema portuario, registro de naves, servicios logísticos, conectividad aérea y talento humano; para transformarlos en inversión, empleo, innovación y sostenibilidad con beneficios tangibles para la población, concluyó la entidad.