La ACODECO verifica cumplimiento de precios máximos de combustibles

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), inició operativos de verificación a nivel nacional para garantizar que las estaciones de servicio cumplan con los precios máximos de los combustibles líquidos establecidos por la Secretaría Nacional de Energía.

Las inspecciones buscan asegurar el cumplimiento de las tarifas temporales fijadas mediante la Resolución MIPRE 2026-00119934, las cuales estarán vigentes desde el 29 de mayo hasta el 12 de junio de 2026.

Según la entidad, los operativos comenzaron desde las 6:00 a.m. con el objetivo de prevenir cobros indebidos y proteger los derechos de los consumidores en todo el país.

Asimismo, la ACODECO advirtió que las estaciones de combustible que incumplan la normativa podrán ser sancionadas, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 489 de 2018 y la Ley 45 de 2007.

La institución reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso de velar por la transparencia del mercado y proteger el bolsillo de los consumidores.

Además, recordó a los conductores la importancia de exigir su factura al momento de abastecerse de combustible y reportar cualquier irregularidad relacionada con los precios.

Para facilitar las denuncias, los usuarios pueden comunicarse a través del Centro de Atención Ciudadana 311 o utilizar las plataformas digitales de la Acodeco, contribuyendo así a una fiscalización más efectiva en todo el territorio nacional.