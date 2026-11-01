La Acodeco prepara una app para denunciar irregularidades desde el celular

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que se encuentra en la fase final del desarrollo de una aplicación móvil que permitirá a los ciudadanos presentar quejas y denuncias directamente desde sus teléfonos celulares.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó que la plataforma incorporará inteligencia artificial para agilizar la revisión de los reportes enviados por los usuarios. “En el momento en que usted denuncie, tome la foto y reporte, pasará inmediatamente a un contact center, donde harán, con inteligencia artificial, una revisión de qué denuncias sí cumplen con los parámetros”, señaló.

La herramienta permitirá reportar situaciones como publicidad engañosa, precios que no estén visibles, productos vencidos y afectaciones a los descuentos destinados a jubilados y personas con discapacidad, entre otras posibles irregularidades.

Acodeco destacó que la participación ciudadana será clave para detectar incumplimientos, aunque aclaró que cada denuncia deberá ser evaluada conforme a los procedimientos establecidos antes de determinar si existe una infracción.

Por otro lado, Abadi Balid indicó que la institución mantiene el monitoreo de precios en las zonas afectadas por emergencias recientes e hizo un llamado a los comerciantes a evitar la especulación con productos de primera necesidad y materiales de construcción, al tiempo que reconoció que la mayoría ha mostrado solidaridad al reducir costos para apoyar las donaciones.