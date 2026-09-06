La Acodeco encuentra fallas en verificaciones comerciales

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó incumplimientos en el 43.3% de las verificaciones metrológicas realizadas entre enero y julio de 2026 en distintos comercios y actividades del país.

Durante los primeros siete meses del año, el personal del Departamento de Metrología realizó 4,848 verificaciones para comprobar que los consumidores reciban las cantidades, pesos y medidas por las que pagan. De ese total, 2,748 cumplieron con los parámetros establecidos, mientras que 2,100 presentaron algún tipo de incumplimiento.

Entre las actividades con mayor cantidad de irregularidades figuran las verificaciones especiales, donde se realizaron 2,140 actuaciones y 1,138 no cumplieron con las disposiciones evaluadas.

También se registraron 380 incumplimientos relacionados con la conexión de tanques de gas de 25 libras, mientras que, en las verificaciones de contenido neto de productos como útiles escolares, cemento, pan, huevos y gas, se detectaron 285 incumplimientos de un total de 576 revisiones.

En cuanto a la tara y rotulado de los tanques de gas de 25 libras, se contabilizaron 141 incumplimientos en 377 verificaciones. Por su parte, de las 198 revisiones realizadas a pesas y balanzas, 31 no cumplieron con los parámetros establecidos.

Los mejores resultados se registraron en la verificación de combustibles, que incluyó estaciones, surtidores y tanques. De las 947 verificaciones realizadas, 926 cumplieron y 21 presentaron incumplimientos, lo que representa un nivel de cumplimiento cercano al 98%.

Acodeco explicó que estas acciones buscan garantizar que los instrumentos utilizados en las transacciones comerciales funcionen correctamente y que los productos ofrecidos correspondan a la cantidad, peso o medida por la que paga el consumidor.

La entidad aseguró que mantendrá las labores de fiscalización en todo el país, especialmente en aquellas actividades comerciales donde puedan presentarse situaciones que afecten directamente los intereses económicos de los consumidores.