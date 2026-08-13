Justo Botacio Palacios, nuevo director general de Presupuesto de la Nación

Tras la renuncia de Aurelio Mejía, presentada el pasado 10 de agosto, Justo Botacio Palacios asumió como nuevo director general de Presupuesto de la Nación.

Botacio es magíster en Administración de Empresas y cuenta con un postgrado en Alta Gerencia.

Tiene experiencia en la administración pública, donde se desempeñó como subdirector de Presupuesto de la Nación, consultor en el IDAAN-BID, jefe de Organización y Métodos del Banco de Desarrollo Agropecuario y secretario técnico de Presupuesto de la Nación en el MEF.

Con su designación, Botacio queda al frente de la entidad encargada de la planificación y seguimiento del presupuesto público nacional.