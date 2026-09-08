Jubilados recurren a trabajos informales para “generar ingresos extras y sobrevivir”

Recurrir a trabajos informales, ocasionales, manejar transporte independiente, crear pequeños negocios, realizar oficios domésticos, servicios de limpieza y recibir apoyo de la familia, son algunas de las alternativas que toman algunos jubilados para tener otras fuentes de ingresos que le permitan vivir ante lo poco reciben en sus pensiones, aseguraron economistas y pensionados.

Jubilados consultados aseguraron que buscan ingresos extras para cubrir gastos de alimentación, medicamentos y servicios básicos. Entre las medidas que consideran necesarias están aprobar el Proyecto de Ley 491, que propone una pensión mínima de B/.600, y el Proyecto de Ley 226 que amplia los descuentos.

Guillermo Cortés del Movimiento Mundo de Jubilados, señaló que “luego de cumplir con nuestras cuotas, muchos nos debatimos entre alimentarnos o comprar los medicamentos. Cuando quedan algunas fuerzas, nos dedicamos a hacer las cosas que hemos hecho en nuestra vida cotidiana para ganarnos un dinero extra, porque la pensión no alcanza”.

Cortés agregó que “hay más de 200,000 personas con pensiones por debajo de B/.400, mientras que la canasta básica ronda los B/.600. Muchos trabajan como taxistas, continúan prestando servicios a empresas o realizan trabajos generales relacionados con su experiencia para poder sobrevivir”.

Alcibíades González, jubilado, manifestó que “debido a las bajas pensiones y al alto costo de la vida y los medicamentos, toca buscar ingresos adicionales. Dependiendo de la jubilación, algunos pueden crear pequeños negocios, realizar oficios domésticos o servicios de limpieza, mientras otros reciben ayuda de sus hijos para poder mantener su estilo de vida”.

El economista Patricio Mosquera indicó que “la realidad de los jubilados es muy diversa. Muchos continúan activos, con pequeños negocios, servicios o trabajos ocasionales, tanto para complementar sus ingresos como porque desean seguir siendo productivos”.

Mientras, el especialista Augusto García comentó que “los pensionados se ven obligados a buscar fuentes alternativas de sustento. No es una opción ni es que quieren seguir trabajando; necesitan mejorar sus ingresos. Por ello, en la mayoría de los casos realizan actividades precarias y extensas jornadas para poder subsistir por el alto costo de la vida”.

Asimismo, el economista Patricio Bosques, dijo que “hay que seguir trabajando porque la pensión no alcanza para nada. Los precios de los productos de primera necesidad aumentan y nadie controla realmente el sistema económico”. Añadió que “muchas veces debemos recurrir a farmacias privadas para comprar medicamentos que no están disponibles en el Seguro Social. Todo esto afecta el bolsillo del jubilado y lo lleva a seguir laborando después de la jubilación”.

Por su parte, Rafael Paredes, miembro de la Asociación Nacional de Consumidores de Panamá (ANACOP), detalló que “para que los jubilados puedan tener una vida digna, es necesario que la Asamblea apruebe en tercer debate el aumento de la pensión mínima a B/.600, así como la ley de descuentos, y que puedan realizar otras actividades para complementar sus ingresos”.