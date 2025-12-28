Juan Arias: Panamá necesita decisiones firmes para impulsar el empleo y la confianza en 2026

A pocos días de concluir 2025, Panamá enfrenta un mensaje claro: el país no necesita más diagnósticos, sino decisiones firmes y responsables, así lo indicó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias. Arias recordó que durante años se evitó enfrentar problemas estructurales, como la situación de la Caja de Seguro Social. Aunque no fue una decisión popular, aseguró que atenderla era inevitable para recuperar la confianza. “No decidir era la peor decisión Hoy, con ese capítulo encaminado, el país no puede quedarse detenido mirando el retrovisor. Hay que avanzar”.

En ese sentido, el líder empresarial también enfatizó que “el empleo no se genera de forma automática, sino cuando existen confianza, reglas claras, inversión y un Estado que funcione”. Agregó que “Cuando la ley se respeta y las instituciones hacen su trabajo; cuando dejamos de cerrar calles y empezamos a abrir oportunidades”.

Asimismo, advirtió que Panamá no puede seguir “normalizando la informalidad, la burocracia ineficiente ni la parálisis como mecanismo de presión”. Además que “cada proyecto frenado es un empleo que no nace”.

Arias sostuvo que para el 2026 el empleo debe estar “en el centro de todas las decisiones. Evaluar cada política pública con una pregunta sencilla: ¿esto genera o destruye oportunidades? Porque el empleo digno es el gran nivelador social. Es lo que sostiene hogares, activas comunidades y mantiene al país en movimiento”.

No obstante, el presidente de la CCIAP también insistió en la urgencia de contar con instituciones sólidas y una justicia igual para todos y en tiempos oportunos. Advirtió que la corrupción no solo afecta las finanzas públicas, sino que frena la inversión y destruye la confianza, elemento esencial para el crecimiento sostenible.

Arias destacó que “Panamá ha demostrado que cuando actúa correctamente, el mundo responde, reflejado en la salida de listas, el mantenimiento del grado de inversión y la atracción de inversiones. Sin embargo, alertó que decisiones clave, como el futuro de la mina, no pueden seguir postergándose, ya que la inacción también tiene consecuencias económicas y sociales”.

Finalmente, reiteró la disposición de la Cámara de Comercio a seguir aportando ideas, participando en espacios de diálogo y trabajando por consensos que prioricen al país. “El 2026 nos exige madurez, menos confrontación y más trabajo conjunto. No se trata de ganar discusiones, sino de que gane Panamá”, concluyó.