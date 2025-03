Juan Arias busca la reelección como presidente de la CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) realizará mañana sus elecciones internas para escoger a la nueva junta directiva para el periodo 2025 - 2026.

Juan Arias actual presidente del gremio, es el único aspirante a dirigir la CCIAP para un segundo periodo.

Arias afirmó que “en los últimos 20 años, un presidente no ha repetido. Sin embargo, como buen panameño que soy, no me puedo bajar del caballo en la mitad del río. Hay muchas cosas pasando en Panamá, hemos recién terminado la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS) y vienen otros proyectos de Ley que son importantes para el país. Me gustaría repetir un año más para trabajar por Panamá”.

El empresario señaló que dentro de sus planes internos está el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, además del turismo que “para nosotros es muy importante”. Arias resaltó que en su periodo se ha logrado “unificar” y “trabajar en conjunto” con lo que es la FEDECAMARAS.

Sobre los retos que tiene el país, Arias manifestó que “tenemos que tratar de hablar lo antes posible el tema mina, es una realidad, tenemos una fosa y no hacer nada no es una opción”.

El presidente de la CCIAP, también se refirió a los llamados a huelga y mencionó que “nosotros estamos aquí generando empleos, es lo que el país necesita, las personas que llamen a la huelga ¿Qué buscan? desempleo, menos circulante en la economía, no estamos en esa vuelta. La CCIAP apoya la empleomanía nacional. Estamos obsesionados con crear empleos, eso no va de la mano con crear huelga”.

Arias comentó que está de acuerdo con el anuncio del Ejecutivo de reducir la tramitología para avanzar en los proyectos. Expresó que “el tema de la tramitología es importantísimo, Panamá tiene solamente el 13% o el 15% de sus trámites digitales, si queremos ser un país de primer mundo, no podemos tener este tipo de trámite, tenemos que digitalizar el país, es más rápido, menos burocracia y menos corrupción”.