ISA promueve el seguro agropecuario entre productores de café de Colón

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) informó que, participó en una jornada de capacitación y orientación realizada en la comunidad de Palenque, en la Costa Arriba de Colón, donde productores de café conocieron las ventajas de contar con un seguro que contribuya a proteger sus cultivos ante los diferentes riesgos que puedan afectar su producción.

En la actividad participaron productores de Palenque, Miramar, Cuango y El Progreso, en el distrito de Santa Isabel, quienes recibieron información sobre las alternativas de aseguramiento disponibles y la importancia de contar con mecanismos de protección para sus inversiones agrícolas.

El ISA destacó que continuará fortaleciendo las acciones de promoción del seguro agropecuario entre los productores de café de la provincia de Colón, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre las opciones de cobertura y contribuir a una mayor protección del sector.

El gerente regional del ISA, José Malca, informó que estas jornadas continuarán próximamente con productores de Cuango y Río Indio, en la Costa Abajo de Colón.