IPACOOP rechaza uso indebido del nombre de su directora para trámites y negociaciones

ML | La directora ejecutiva Erika Corina Vargas.
12 de diciembre de 2025

La directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Erika Corina Vargas de González, aclaró que “no ha autorizado, a título personal o de intermediarios, ningún tipo de gestión, trámite, negociación, ni transacción administrativa, financiera, contractual, comercial, cooperativo y patrimonial” para facilitar o intervenir en procesos ante la institución.

Vargas de González enfatizó que no existe autorización alguna para “agilizar, intermediar, coaccionar, y/o favorecer, cualquier gestión administrativa ante esta institución o cualquier otra, ni ante terceros, en su nombre o representación”.

El comunicado subraya que cualquier persona natural o jurídica que haya realizado o realice actos, acuerdos, compromisos, cobros, solicitudes o transacciones alegando tener respaldo o representación de la directora ejecutiva del IPACOOP “lo hace bajo su propia responsabilidad”.

Además, la institución advierte que quienes incurran en estas acciones fraudulentas deberán asumir “las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales según lo establecido en nuestra legislación”.

