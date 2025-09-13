IPACOOP: inicia proceso para liquidar la Cooperativa del SUNTRACS

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOOP, hizo de conocimiento público, que una vez decretada la Comisión Liquidadora encargada de los procesos de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L., según lo normado en la Ley 17 de 1997, esta comisión ejercerá la representación legal de la cooperativa y le corresponde efectuar todas las acciones administrativas y legales que la ley le permita en favor de la cooperativa, (Fundamento artículo 89-93 de la Ley 17).

Explicaron que la decisión de liquidar esta cooperativa, se dio luego del agotamiento de la vía gubernativa ante el IPACOOP sobre los hallazgos encontrados, con enfoque basados en riesgos y auditorias en el contexto, la Ley N°23, que reconoce al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), como el organismo supervisor del sector cooperativo, facultándolo legalmente para garantizar que las cooperativas que son sujetos obligados, cumplan con las disposiciones establecidas en esta normativa.

Toda acción tomada en relación a la Cooperativa SUNTRACS, R.L., está sujeta a los parámetros establecidos por la Comisión Liquidadora, por lo cual, el cambio de domicilio de esta cooperativa es legal.

EI IPACOOP reiteró, que en materia de regulación, fiscalización y control, mantiene un exhaustivo ordenamiento, en especial sobre la aplicación de políticas de debida diligencia, transparencia financiera y prevención de actividades ilícitas dentro del sector cooperativo, con el propósito de prevenir el incumplimiento a la Ley N°23 de 2015, que establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.