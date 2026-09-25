Inversiones mineras alcanzan los $300 mil millones; Panamá no puede perder la oportunidad

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Francisco Lecaros es presidente de la Alianza Minera de América Latina (ALMA), es consultor internacional, conferencista y director de empresas con amplia trayectoria en los sectores de minería, energía y recursos naturales.Durante diez años lideró la Fundación Minera de Chile, impulsando iniciativas de educación minera, formación de capital humano y vinculación entre la industria y la sociedad. Es autor del libro ABC de la Minería y promueve una industria sostenible, responsable y segura, con énfasis en la confianza ciudadana y el desarrollo territorial.