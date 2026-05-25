Interrupción de energía afecta a varios sectores de Panamá y Colón

La falta del servicio de energía y diversas fluctuaciones eléctricas afectaron la tarde de este lunes 25 de mayo a los usuarios de varios sectores en las provincias de Panamá y Colón.

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) anunció a través de sus redes sociales una incidencia en el sistema eléctrico que afectó a sectores de Chilibre, Cáceres y la provincia de Colón. “Nuestro personal técnico se mantiene realizando las verificaciones correspondientes para determinar las causas del evento”, detallaron.

Agregaron que, de forma preliminar, las causas estarían relacionadas con las condiciones climáticas registradas en la zona.

Mientras tanto, las empresas distribuidoras ENSA y Naturgy anunciaron que desconocían el origen del fallo. “Siendo las 5:11 p. m., continuamos a la espera de información del Centro Nacional de Despacho (CND) sobre la falla eléctrica que afecta a gran parte de la Ciudad de Panamá y de Colón. Hace unos minutos fue restablecido el servicio en Chilibre y Calzada Larga”, notificó ENSA.

Por su parte, Naturgy detalló que, “producto de un evento externo registrado en el Sistema Interconectado Nacional, se mantiene una afectación en el suministro eléctrico en sectores de Ciudad de Panamá” bajo su área de cobertura.

La Universidad de Panamá, la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre y el Metro de Panamá también vieron afectadas sus actividades debido a las fluctuaciones.