Inspeccionan locales de expendio de productos orgánicos en Chiriquí

A través de su Autoridad Competente de Agropecuaria Orgánica (ACAO) de la Dirección de Sanidad Vegetal, llevó a cabo una gira de trabajo en la provincia de Chiriquí para fiscalizar locales comerciales que venden productos orgánicos, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La inspección se realizó en las áreas de Paso Canoas, Boquete y David, con el objetivo de verificar que los productos, tanto nacionales como extranjeros, frescos o procesados, cumplan con las normativas vigentes.

Durante la revisión, el equipo de la ACAO encontró tres hallazgos de incumplimiento: dos en productos de miel de origen nacional y uno en una raspadura importada.

Los comercios afectados fueron notificados e instruidos para que corrijan las deficiencias encontradas en un plazo estipulado. De no subsanar las fallas y ajustarse a las regulaciones establecidas, serán sancionados.

La gira fue liderada por la licenciada Nurys Guillén, jefa de la Unidad de Agropecuaria Orgánica de Sanidad Vegetal, quien aseguró que “las fiscalizaciones continuarán de manera puntual para garantizar que los comercios se comprometan con el debido proceso”.

Estas medidas buscan asegurar que todo lo que se comercialice como orgánico en el país sea de calidad y haya sido producido bajo las normas establecidas.