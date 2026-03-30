$!Inicia la distribución nacional de placas vehiculares 2026-2030

Esta primera entrega consta de un total de 19,940 unidades destinadas exclusivamente al Municipio de Panamá. El lote está compuesto por placas para automóviles de primer ingreso (ventas en agencias) y cubre la demanda proyectada para el primer trimestre del año 2026, explicó la ATTT en un comunicado.

La entrega del primer lote de placas vehiculares correspondientes al quinquenio 2026-2030 por parte del Centro Vocacional Chapala inició oficialmente, según informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

“Luego de un gran trabajo por parte de Chapala, se realiza esta entrega. Estamos supervisando de cerca este proceso para garantizar que los contribuyentes y las agencias de autos cuenten con sus placas”, señaló el director general de la ATTT, Nicolás Brea.

La entrega realizada hoy lunes al Municipio de Panamá marca el inicio del cronograma de abastecimiento nacional.

La distribución a los demás municipios de la República se realizará de manera progresiva y organizada durante las próximas semanas para normalizar el servicio en todo el territorio, como parte de la actualización del parque automotriz, aclararon en la nota.