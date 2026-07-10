Inicia la Asamblea Internacional de los Testigos de Jehová con 18,000 asistentes

Del 10 al 12 de julio se realiza en Panamá la Asamblea Internacional “Felices para siempre” de los Testigos de Jehová, un encuentro que reúne a alrededor de 18,000 asistentes provenientes de 14 países.

Esta asamblea se desarrollará simultáneamente en el Panamá Convention Center de la Ciudad de Panamá, el Centro de Convenciones Azuero y otros puntos del país, brindando a los visitantes la oportunidad de conocer la cultura, gastronomía y hospitalidad que caracteriza a los panameños, informó la organización del evento.

La ministra de Turismo de Panamá, Gloria De León, destacó la importancia de recibir eventos de esta magnitud, los cuales posicionan al país como sede de encuentros internacionales y generan oportunidades para toda la cadena de valor del sector turístico.