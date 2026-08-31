Infraestructura, puertos y logística, claves para la economía en Boquete

El desarrollo de puertos, obras de infraestructura y fortalecer el turismo y agro, son claves para dinamizar la economía en la región occidental, aseguró Demetrio Díaz, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Boquete.

El empresario explicó que “en la provincia se esperan importantes obras que generarán empleo y dinamizarán la economía, como Puerto Armuelles, Puerto Barú y el tren Panamá–David, ya que ayudarán a aumentar el turismo y generara miles de plazas de empleo en el distrito”.

Sin embargo, destacó que entre los principales retos de Boquete se encuentran “la necesidad de ampliar el Aeropuerto Enrique Malek para atraer más turistas internacionales, construir un centro de convenciones, mejorar la señalización de las vías alternas hacia Boquete y aumentar la oferta hotelera para fortalecer el turismo”.

Asimismo, Díaz detalló que se espera que la nueva marca país “permita a los boqueteños ser parte de la promoción de Panamá, destacando el café, el clima y las actividades para toda la familia que ofrece la región”.

En cuanto al Tren Panamá-David, Díaz comentó que “es necesario para aumentar el transporte de carga y pasajeros, descongestionar la carretera Panamericana y facilitar el movimiento de mercancías desde Chiriquí hacia Centroamérica”.

Respecto al estado de emergencia anunciado por el gobierno por el fenómeno de El Niño, Díaz consideró que “este tipo de alertas nos permite obtener recursos para poder mejorar la infraestructura del país”. Dijo que espera “más inversión para construir puentes, caminos, alcantarillas y desahogo de agua de las montañas hacia la parte del río Caldera y del pueblo”, lo que “va a evitar en el futuro” problemas ante precipitaciones altas.

El líder gremial aconsejó almacenar la mayor cantidad de agua en las fincas, “porque en el mes de enero y febrero la situación se podría complicar”. Esperan que el gobierno esté “apoyando”.