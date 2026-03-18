Inaugura congreso bancario en Panamá

ML| La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) inaugurará hoy el VI Congreso Internacional de Ciberseguridad, Protección de Datos, Prevención de Fraudes y Seguridad Física, para abordar los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la seguridad digital y física.

El evento que se desarrollará hasta el 20 de marzo en el Megapolis Convention Center, reúne a expertos de diversas áreas para discutir y desarrollar estrategias que garanticen un entorno digital seguro, ético y confiable.

El Congreso busca fomentar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en ciberseguridad para proteger la información y los sistemas críticos en un mundo cada vez más digitalizado. Además, analizar las tendencias actuales en fraude digital y físico, y desarrollar estrategias para prevenir y mitigar estos riesgos.

Según la ABP, el foro también busca “integrar la seguridad física con la digital para ofrecer un enfoque holístico que proteja tanto los activos tangibles como intangibles”.