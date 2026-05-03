Impulsan producción de plátano en Bocas del Toro

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó la entrega de 1,100 cormos de plátano de la variedad Curaré Enano, destinados al establecimiento de una parcela demostrativa en la comunidad de Palma Real, corregimiento de Punta Robalo, distrito de Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro.

La iniciativa se desarrolló a través del Programa de Musáceas de la Dirección Nacional de Agricultura, en coordinación con la representación regional del MIDA en Bocas del Toro, y beneficiará directamente a la pequeña productora Kathia Chiu, responsable del manejo de la parcela.

Según detalló la entidad, estos módulos productivos funcionarán como vitrinas tecnológicas en la zona, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje práctico entre productores. A través de jornadas de campo y capacitaciones, se busca promover la transferencia de conocimientos y la adopción de buenas prácticas agrícolas “de productor a productor”, favoreciendo el desarrollo del sector.

El MIDA destacó además que la variedad Curaré Enano es ampliamente reconocida dentro del programa de musáceas por su alta adaptabilidad a las condiciones climáticas de la región y su destacada productividad por hectárea, lo que la convierte en una alternativa estratégica para pequeños y medianos productores.