Impulsan modernización y regulación de la carrera administrativa

La Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) avanza en la modernización de la gestión del recurso humano estatal con el desarrollo de una plataforma tecnológica que centraliza la información de todos los servidores públicos del país, así lo explicó su directora, Cheyla Valdés.

La herramienta del Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado Panameño (SIRHEP) tiene como base el expediente digital, que permite generar informes en tiempo real con indicadores de cantidad de servidores, perfiles profesionales y género por institución. La plataforma incluye módulos de evaluación de desempeño, portal de empleo con reclutamiento y selección, y un portal para capacitaciones virtuales, dijo Valdés.

Detalló que unos 13,000 servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, apenas 5% del total estatal. Valdés indicó que un servidor de carrera cuenta con estabilidad laboral porque cumple con los requisitos del cargo que desempeña.

Existen dos vías de ingreso a la carrera administrativa: Uno es el procedimiento especial: para servidores ya en la institución. Se audita su expediente y funciones para verificar que coincidan con el cargo; y el otro es el procedimiento ordinario: por concurso con periodo probatorio y evaluaciones de desempeño. Al aprobarlo, el servidor obtiene la estabilidad.

Valdés señaló que la Ley vigente mantiene suspendidos los concursos porque falta un Consejo Técnico y Rector que apruebe los reglamentos. Por eso DIGECA impulsa el proyecto de Ley 390, presentado en la Asamblea desde septiembre de 2025.

La propuesta busca tres transformaciones: dotar de autonomía a DIGECA con un Consejo Directivo, habilitar los concursos por mérito a través del portal de empleo, y extender la evaluación de desempeño a todos los servidores públicos. Hoy solo el 5% acreditado en carrera puede ser evaluado.

“Si todos somos servidores públicos, todos tenemos derecho a ser evaluados, a poder tener oportunidades de ascender”, afirmó la directora. La Proyecto de Ley 390 también permitiría actualizar manuales y procedimientos que datan de 1998.