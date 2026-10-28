$!Impulsan apoyo financiero en negocios afectados por el sismo en las provincias

Facilitar financiamiento y asesorar a empresarios y proveedores en acuerdos y condiciones de pago son algunas de las medidas que ejecuta la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) para apoyar a los negocios ubicados en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, provincias impactados por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La AMPYME explicó que realiza un sondeo para conocer la situación de los negocios afectados.

La entidad detalló que se está “facilitando el acceso al financiamiento a través del Fondo de Financiamiento de Microcrédito para las MYPE (FIDEMICRO) con más de B/.5 millones aprobados para entidades financieras que atienden al sector microempresarial en estas provincias”.

Agregaron que están asesorando a las MIPYMES para conversar con sus proveedores y acreedores para “negociar acuerdos y condiciones de pago que les permitan mantener sus operaciones mientras se recupera la actividad económica”.

Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, dijo que los negocios “están intentando recuperarse mediante la reapertura gradual de sus negocios, el regreso de clientes y la reactivación del comercio local”. López agregó que se requiere “trabajar en dos vías complementarias, como atender las necesidades financieras y operativas de los negocios afectados, y estimular rápidamente la demanda de sus productos y servicios”.

Por su parte, Ángelo Solanilla, miembro de la Cámara de Turismo de Veraguas, aseguró que “esperamos que los recursos lleguen y que se facilite el financiamiento necesario para que los negocios puedan levantarse, retomar sus operaciones y seguir generando empleos”.